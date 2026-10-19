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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   The little ones took on the nine forms of Goddess Durga.

Banda News: नन्हे मुन्नो ने धरे मां दुर्गा के नौ रूप

Mon, 19 Oct 2026 12:37 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 12:37 AM IST
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The little ones took on the nine forms of Goddess Durga.
बांदा। इंदिरा नगर स्थित किडजी स्कूल में नवरात्रि महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विद्यालय प्रांगण में मां दुर्गा के सभी नौ रूपों की पूजा-अर्चना की गई।
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नन्हे-मुन्नों ने मां शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री के दिव्य रूप धारण किए। प्रधानाचार्या शालिनी गुप्ता, प्रबंधक सौरभ चंद्र गुप्ता, शिक्षिका काजल, अनुपमा, सुमन, वैष्णवी, किरन, आकांक्षा, स्नेहा और तृप्ति ने पूजन कर माता का आशीर्वाद लिया। (संवाद)
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