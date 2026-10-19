Banda News: नन्हे मुन्नो ने धरे मां दुर्गा के नौ रूप
कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 12:37 AM IST
Updated Mon, 19 Oct 2026 12:37 AM IST
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बांदा। इंदिरा नगर स्थित किडजी स्कूल में नवरात्रि महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विद्यालय प्रांगण में मां दुर्गा के सभी नौ रूपों की पूजा-अर्चना की गई।
नन्हे-मुन्नों ने मां शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री के दिव्य रूप धारण किए। प्रधानाचार्या शालिनी गुप्ता, प्रबंधक सौरभ चंद्र गुप्ता, शिक्षिका काजल, अनुपमा, सुमन, वैष्णवी, किरन, आकांक्षा, स्नेहा और तृप्ति ने पूजन कर माता का आशीर्वाद लिया। (संवाद)
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नन्हे-मुन्नों ने मां शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री के दिव्य रूप धारण किए। प्रधानाचार्या शालिनी गुप्ता, प्रबंधक सौरभ चंद्र गुप्ता, शिक्षिका काजल, अनुपमा, सुमन, वैष्णवी, किरन, आकांक्षा, स्नेहा और तृप्ति ने पूजन कर माता का आशीर्वाद लिया। (संवाद)
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