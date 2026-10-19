Banda News: युवक की खुदकुशी के मामले में युवती, प्रधान समेत छह पर प्राथमिकी

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मृतक के पिता रमेश कुमार सविता ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि युवती, उसके परिजन, प्रधान और अन्य उनके बेटे आशीष को दुष्कर्म के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहे थे। आरोप है कि उससे चार लाख रुपये की मांग की गई। गाली-गलौज और प्रताड़ना के साथ धमकियां देकर उसे आत्महत्या के लिए उकसाया गया।बताया गया कि आशीष ने जान देने से पहले सुसाइड नोट लिखा था। इसमें उसने आरोप लगाया था कि गांव की एक युवती उस पर दुष्कर्म का आरोप लगा रही है, जबकि घटना वाले दिन वह गांव में मौजूद नहीं था। उसने चार लाख रुपये मांगे जाने की बात भी लिखी थी। आशीष के मुताबिक, उसने ग्राम प्रधान से भी गुहार लगाई थी, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। इससे परेशान होकर उसने ट्रेन से कटकर जान दे दी।फतेहगंज थाना प्रभारी राजेश वर्मा ने बताया कि पिता की तहरीर पर आरोपी युवती समेत छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच चल रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।