Banda News: कूटरचित दस्तावेजों से दो पासपोर्ट बनवाए, प्राथमिकी दर्ज

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पुलिस के अनुसार मोहम्मद रईस उर्फ रईस (47) ने कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दो पासपोर्ट बनवाए। पहले पासपोर्ट संख्या एफ 3272980 में नाम रईस पुत्र अब्दुल रज्जाक, जन्मतिथि एक जुलाई 1979 और मां का नाम हनीफा दर्ज था। वह इस पर दुबई और सऊदी अरब की यात्रा करता रहा।सऊदी अरब में पासपोर्ट गुम होने के बाद वहां के दूतावास ने उसे अस्थायी पासपोर्ट जारी किया था, जिसके आधार पर वह भारत लौटा। 22 नवंबर 2017 को दूसरा पासपोर्ट संख्या आर 4956091 बनवाया। इसमें नाम मोहम्मद रईस, मां का नाम हनीफिया और जन्मतिथि एक जनवरी 1986 दर्ज कराई।बिसंडा थाने के वरिष्ठ उपनिरीक्षक श्याम बहादुर सिंह की सूचना पर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। सीओ बबेरू कृष्णकांत त्रिपाठी ने बताया कि पासपोर्ट विभाग की सूचना पर मामला दर्ज किया गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है।