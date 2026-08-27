फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Auto-rickshaw driver arrested along with accomplice after fleeing with tablet and iris-scanning machines.

Kanpur News: टेबलेट-आइरिस मशीनें लेकर भागा ऑटो चालक साथी के साथ गिरफ्तार

Thu, 27 Aug 2026 02:12 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 02:12 AM IST
विज्ञापन
Auto-rickshaw driver arrested along with accomplice after fleeing with tablet and iris-scanning machines.
कानपुर। कलक्टरगंज पुलिस ने टेबलेट और आइरिस मशीनें लेकर भागे ऑटो चालक और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के पास से 14 टेबलेट और आठ आइरिस मशीनें बरामद हुईं। बुधवार को दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया।
विज्ञापन

कलक्टरगंज थाना प्रभारी संजीव कुमार सिंह ने बताया कि चकेरी निवासी सोनम लोअर पीसीएस की परीक्षा में बायोमीट्रिक जांच करने वाली कंपनी में हैं। वह मंगलवार को टेबलेट और आइरिस मशीन लेकर जा रही थीं। घंटाघर में उतरने के बाद ऑटो चालक उन्हें चकमा देकर उनका झोला लेकर फरार हो गया। उसमें 14 टेबलेट और आठ आइरिस मशीनें थी। पुलिस टीम ने 60 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद आरोपी ऑटो चालक जाजमऊ निवासी मो. समीर और उसके साथी चमनगंज के मो. नसीम को गिरफ्तार किया। दोनों माल बेचने जा रहे थे। (संवाद)
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed