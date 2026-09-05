औरैया: मूली के खेत में मिला युवक का शव, शरीर पर धारदार हथियार के निशान, 40 मीटर दूर तक मिले खून के धब्बे

औरैया जिले के अटसू कोतवाली क्षेत्र में शनिवार सुबह हालेपुर से एल्चीनगर के बीच बब्लू कुशवाह के मूली के खेत में युवक का शव पड़ा मिला है। उसकी शिनााख्त हालेपुर गांव निवासी सुमित कुमार पाल (22) पुत्र अशोक कुमार पाल के रूप में हुई है। सुबह करीब छह बजे ग्रामीणों ने शव देखा तो, घटना की सूचना परिजनों और पुलिस को दी।

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मृतक के शरीर में कई धारदार हथियार के निशान भी मिले। अशोक कुमार ने बताया कि सुमित शुक्रवार शाम करीब आठ बजे घर से निकला था, जिसके बाद सुबह उसका शव खेत में मिला। मृतक बकरी खरीदने-बेचने का व्यापार करता था। युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका अभी स्पष्ट पता नहीं चल सका है।