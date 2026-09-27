औरैया: मंडी रोड पर जलभराव से लोग परेशान, शिकायत के बाद भी नहीं हुआ समाधान, सड़कों पर उतरे लोग, उठी ये मांग

औरैया: मंडी रोड पर जलभराव से लोग परेशान, शिकायत के बाद भी नहीं हुआ समाधान, सड़कों पर उतरे लोग, उठी ये मांग
Auraiya News: बिधूना विकासखंड अंतर्गत मंडी रोड पर लंबे समय से जारी जलभराव से स्थानीय निवासियों का जीना मुहाल हो गया है। लगातार हो रही बारिश से सड़क और घरों के आसपास पानी भर गया है, जिससे स्कूली बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
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औरैया जिले में बेला कस्बे के विकासखंड बिधूना की ग्राम पंचायत बेला के मंडी रोड पर लंबे समय से जलभराव की समस्या बनी हुई है। लगातार हो रही बारिश के चलते सड़क और आसपास के मकानों के पास पानी जमा हो गया है। इससे लोगों का आवागमन प्रभावित हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत किए जाने के बावजूद जलनिकासी की स्थायी व्यवस्था नहीं हो सकी है।
स्थानीय निवासी राहुल कुमार ने जलभराव की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन और जनसुनवाई में शिकायत भी की है। इसके बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं होने से लोगों में नाराजगी है। जलभराव के कारण बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्कूली बच्चों को भी पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। लंबे समय से पानी जमा रहने के कारण आसपास के लोगों को संक्रमण समेत अन्य समस्याओं की आशंका बनी हुई है।
समस्या से निजात दिलाने के लिए स्थायी समाधान की मांग
जलभराव की सूचना पर जिला पंचायत सदस्य अम्बुज सिंह मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान बबलू पाल, भाजपा जिला महामंत्री शीलू कुशवाहा समेत कई स्थानीय लोग मौजूद रहे। लोगों ने जिला पंचायत सदस्य के सामने समस्या रखते हुए तत्काल जलनिकासी की व्यवस्था कराने और भविष्य में जलभराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए स्थायी समाधान की मांग की।
हर वर्ष जलभराव की समस्या आती हैं सामने
जलभराव से प्रभावित लोगों में कप्तान सिंह, सुभाष, अनिल, उर्मिला देवी, बेबी, कुशमा, सिपाही लाल, बाबा, विवेक, महेश और सीताराम समेत अन्य लोग शामिल हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के दौरान हर वर्ष यहां जलभराव की समस्या सामने आती हैं। ऐसे में नाले की सफाई और प्रभावी जलनिकासी की स्थायी व्यवस्था कराए जाने की जरूरत है।