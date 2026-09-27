औरैया: मंडी रोड पर जलभराव से लोग परेशान, शिकायत के बाद भी नहीं हुआ समाधान, सड़कों पर उतरे लोग, उठी ये मांग

औरैया जिले में बेला कस्बे के विकासखंड बिधूना की ग्राम पंचायत बेला के मंडी रोड पर लंबे समय से जलभराव की समस्या बनी हुई है। लगातार हो रही बारिश के चलते सड़क और आसपास के मकानों के पास पानी जमा हो गया है। इससे लोगों का आवागमन प्रभावित हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत किए जाने के बावजूद जलनिकासी की स्थायी व्यवस्था नहीं हो सकी है।

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स्थानीय निवासी राहुल कुमार ने जलभराव की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन और जनसुनवाई में शिकायत भी की है। इसके बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं होने से लोगों में नाराजगी है। जलभराव के कारण बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्कूली बच्चों को भी पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। लंबे समय से पानी जमा रहने के कारण आसपास के लोगों को संक्रमण समेत अन्य समस्याओं की आशंका बनी हुई है।