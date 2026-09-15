औरैया: जोगी डेरा में आधी रात भड़की आग, गृहस्थी का सामान जलकर राख
Auraiya News: फकीरेपुरवा गांव स्थित जोगी डेरा में मंगलवार देर रात अचानक आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया। लपटें उठती देख आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका।
विस्तार
आग की चपेट में आने से अंकित पुत्र नारायण नाथ और अंजू के घर में रखा गृहस्थी का सामान जलकर नष्ट हो गया। देर रात आग लगने से परिवार के लोगों में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल रहा। ग्रामीणों ने पानी और उपलब्ध संसाधनों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया। उन्होंने आग को आसपास के दूसरे घरों तक पहुंचने से भी रोक लिया। ग्रामीणों की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया।
पीड़ित परिवार के मुताबिक आग में रोजमर्रा के उपयोग का जरूरी सामान समेत गृहस्थी का काफी सामान जल गया। इससे परिवार को आर्थिक नुकसान हुआ है। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। घटना की सूचना संबंधित अधिकारियों को दे दी गई है।
पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मौके पर नुकसान का आकलन कराकर आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की है। थाना प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है।