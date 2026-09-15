औरैया: जोगी डेरा में आधी रात भड़की आग, गृहस्थी का सामान जलकर राख

आग की चपेट में आने से अंकित पुत्र नारायण नाथ और अंजू के घर में रखा गृहस्थी का सामान जलकर नष्ट हो गया। देर रात आग लगने से परिवार के लोगों में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल रहा। ग्रामीणों ने पानी और उपलब्ध संसाधनों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया। उन्होंने आग को आसपास के दूसरे घरों तक पहुंचने से भी रोक लिया। ग्रामीणों की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया।

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