औरैया: सड़क से महज आठ फीट की ऊंचाई पर एलटी लाइन, ग्रामीणों को हादसे का डर, अभियंता बोले- नहीं थी जानकारी
Auraiya News: उपकेंद्र बेला क्षेत्र स्थित तिरकों गांव में एलटी विद्युत लाइन सड़क से मात्र आठ फीट की ऊंचाई पर झूल रही है, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कम ऊंचाई होने के कारण गांव से खेती की मशीनें, बड़े वाहन और स्कूली बसें निकालने में हर वक्त बड़े हादसे का खतरा बना रहता है।
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औरैया जिले में उपकेंद्र बेला क्षेत्र के गांव तिरकों में एलटी विद्युत लाइन सड़क से महज करीब आठ फीट की ऊंचाई पर होने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि कम ऊंचाई पर झूल रही विद्युत लाइन के कारण गांव में बड़े वाहनों के आवागमन में समस्या होती है।
ग्रामीणों के मुताबिक खेती के लिए उपयोग होने वाली मशीनों और अन्य बड़े वाहनों को निकालने में भी परेशानी होती है। स्कूली वाहन भी इसी रास्ते से गुजरते हैं, जिससे हादसे की आशंका बनी रहती है। कई बार वाहनों को निकालने के लिए विद्युत विभाग से आपूर्ति बंद करानी पड़ती है।
अवर अभियंता बोले- समस्या की जानकारी नहीं थी
इसके बाद ही वाहन लाइन के नीचे से निकल पाते हैं। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग से एलटी लाइन को पर्याप्त ऊंचाई तक उठवाने की मांग की है, ताकि वाहनों के आवागमन में हो रही परेशानी दूर हो सके और संभावित हादसे को टाला जा सके। अवर अभियंता वीरेंद्र कुमार ने बताया कि उन्हें इस समस्या की जानकारी नहीं थी। मामले की जानकारी होने के बाद लाइन को ऊंचा कराया जाएगा।