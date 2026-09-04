औरैया: सड़क से महज आठ फीट की ऊंचाई पर एलटी लाइन, ग्रामीणों को हादसे का डर, अभियंता बोले- नहीं थी जानकारी

औरैया जिले में उपकेंद्र बेला क्षेत्र के गांव तिरकों में एलटी विद्युत लाइन सड़क से महज करीब आठ फीट की ऊंचाई पर होने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि कम ऊंचाई पर झूल रही विद्युत लाइन के कारण गांव में बड़े वाहनों के आवागमन में समस्या होती है।

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ग्रामीणों के मुताबिक खेती के लिए उपयोग होने वाली मशीनों और अन्य बड़े वाहनों को निकालने में भी परेशानी होती है। स्कूली वाहन भी इसी रास्ते से गुजरते हैं, जिससे हादसे की आशंका बनी रहती है। कई बार वाहनों को निकालने के लिए विद्युत विभाग से आपूर्ति बंद करानी पड़ती है।