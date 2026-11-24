औरैया: कानपुर-इटावा हाईवे पर हादसा, डंपर में पीछे से घुसा कंटेनर, केबिन में फंसकर चालक की मौत, जांच शुरू
Auraiya News: कानपुर-इटावा हाईवे पर रात करीब 12 बजे एक तेज रफ्तार कंटेनर आगे चल रहे डंपर में पीछे से जा घुसा। हादसे में कंटेनर के क्षतिग्रस्त केबिन में फंसकर चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।
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औरैया जिले में शहर के मंडी समिति के पास कानपुर-इटावा हाईवे पर मंगलवार रात करीब 12 बजे भीषण सड़क हादसा हो गया। आगे चल रहे डंपर में पीछे से कंटेनर टकरा गया। हादसे में कंटेनर चालक की केबिन में फंसकर मौके पर ही मौत हो गई।
मृतक की पहचान अनिल यादव (30) पुत्र राम आसरे यादव निवासी दरगवा, थाना अकबरपुर, जिला कानपुर देहात के रूप में हुई है। बताया गया कि कंटेनर कानपुर से इटावा की ओर जा रहा था। मंडी समिति के पास पहुंचते ही वह आगे चल रहे डंपर में पीछे से जा घुसा।
केबिन में फंस गया था चालक
टक्कर इतनी तेज थी कि कंटेनर का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक केबिन में फंस गया। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई की। हादसे में चालक की मौत से परिजनों में शोक छा गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।