एक्सक्लूसिव: विदेशों से कमाई कर छिपाई संपत्ति, कानपुर रीजन में फंसे 600 से अधिक लोग, 60 को थमाए गए नोटिस

अमेरिका, यूरोप, आस्ट्रेलिया, दुबई आदि देशों से कमाई के बाद विदेशी आय और विदेशी परिसंपत्तियों का ब्योरा छिपाने में कानपुर रीजन के 600 से ज्यादा करदाता आयकर विभाग की जांच में फंस गए हैं। इन्हें नोटिस और रिमाइंडर जारी किए गए हैं। कानपुर में इस तरह के 60 मामले हैं। सबसे ज्यादा नोएडा और फिर गाजियाबाद के हैं। दरअसल, विदेश में नौकरी करने वाले, प्रापर्टी लेने वाले, इक्विटी, विदेशी शेयर बाजार में पैसा लगाने वाले आदि की निगरानी आयकर विभाग की फॉरेन एसेट्स इंटेलीजेंस यूनिट (एफएआईयू) करती है।

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पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विदेशी कमाई छिपाने वाले लोग जांच में फंसे हैं। इन्हें नोटिस जारी किए गए हैं। सूत्रों के अनुसार, नोटिस पाने वाले कुछ करदाताओं ने आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किया है और अपनी देश में अर्जित आय पर टैक्स भी चुकाया है। इसके बावजूद जांच में सामने आया कि कई करदाताओं ने आईटीआर के विदेशी परिसंपत्तियों एवं आय (शेडयूल एफए) से जुड़े कॉलम में आवश्यक जानकारी नहीं दी।