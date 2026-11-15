Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Assets concealed after earned abroad over 600 people in the Kanpur region implicated 60 served with notices

एक्सक्लूसिव: विदेशों से कमाई कर छिपाई संपत्ति, कानपुर रीजन में फंसे 600 से अधिक लोग, 60 को थमाए गए नोटिस

Sun, 15 Nov 2026 11:24 AM IST
Himanshu Awasthi अमित अवस्थी, अमर उजाला, कानपुर
अमित अवस्थी, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Sun, 15 Nov 2026 11:24 AM IST
सार

Kanpur News: अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और दुबई जैसे देशों से कमाई करने के बावजूद विदेशी आय व परिसंपत्तियों का ब्योरा छिपाने वाले कानपुर रीजन के 600 से अधिक करदाता आयकर विभाग की जांच के घेरे में आ गए हैं। अकेले कानपुर में ऐसे 60 मामले सामने आए हैं, जिन्हें नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि कई पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया गया है।

विज्ञापन
Assets concealed after earned abroad over 600 people in the Kanpur region implicated 60 served with notices
आयकर विभाग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

अमेरिका, यूरोप, आस्ट्रेलिया, दुबई आदि देशों से कमाई के बाद विदेशी आय और विदेशी परिसंपत्तियों का ब्योरा छिपाने में कानपुर रीजन के 600 से ज्यादा करदाता आयकर विभाग की जांच में फंस गए हैं। इन्हें नोटिस और रिमाइंडर जारी किए गए हैं। कानपुर में इस तरह के 60 मामले हैं। सबसे ज्यादा नोएडा और फिर गाजियाबाद के हैं। दरअसल, विदेश में नौकरी करने वाले, प्रापर्टी लेने वाले, इक्विटी, विदेशी शेयर बाजार में पैसा लगाने वाले आदि की निगरानी आयकर विभाग की फॉरेन एसेट्स इंटेलीजेंस यूनिट (एफएआईयू) करती है।

विज्ञापन

पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विदेशी कमाई छिपाने वाले लोग जांच में फंसे हैं। इन्हें नोटिस जारी किए गए हैं। सूत्रों के अनुसार, नोटिस पाने वाले कुछ करदाताओं ने आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किया है और अपनी देश में अर्जित आय पर टैक्स भी चुकाया है। इसके बावजूद जांच में सामने आया कि कई करदाताओं ने आईटीआर के विदेशी परिसंपत्तियों एवं आय (शेडयूल एफए) से जुड़े कॉलम में आवश्यक जानकारी नहीं दी।

विज्ञापन
Trending Videos

कुछ लोगों पर 10 लाख के जुर्माना की कार्रवाई भी
आयकर नियमों के तहत ऐसी विदेशी आय, बैंक खाते, निवेश, शेयर और अन्य विदेशी परिसंपत्तियों का पूरा विवरण आईटीआर में देना अनिवार्य है। नोटिस पाने वालों में सबसे ज्यादा नोएडा, फिर गाजियाबाद, कानपुर और इसके बाद आगरा के करदाता हैं। इनमें प्रोफेशनल, कारोबारी, सरकारी अफसर हैं। कुछ लोगों पर 10 लाख के जुर्माना की कार्रवाई भी की गई है।

विज्ञापन

विदेश के बैंकों से लेनदेन पर सख्त हैं नियम
कानपुर। सूत्रों के मुताबिक यूनिट के अफसर ब्लैक मनी एक्ट 2015 के तहत निगरानी करते हैं। 16 साल तक के पुराने मामलों की फाइल अफसर खोल सकते हैं। शिकायत के आधार पर, छापे के दौरान मिले इनपुट, मुखबिर की सूचना पर, देसी, विदेशी जांच एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर अफसर आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। इन्हें जानकारी विदेश के बैंकों के जरिये मिलती है। ऐसे मामलों में विदेश में रकम भेजने का श्रोत, उद्देश्य को सबूत के साथ विभाग को देने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल, विदेश में निवेश करने वाले भारतीय को आईटीआर में विदेशी संपत्ति का खुलासा अनिवार्य किया गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed