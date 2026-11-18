विज्ञापन

कटक स्थित रेवेनशॉ यूनिवर्सिटी मैदान पर खेले गए मुकाबले में टॉस जीतकर सौराष्ट्र ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। यूपी की टीम ने रमा कुशवाहा की नाबाद 73 रन की पारी और शशि बालन के 42 रनों की बदौलत निर्धारित 20 ओवर में चार विकेट पर 151 रन बनाए। रिद्धी जारू, अवनी चावड़ा और सोनाली ने एक-एक विकेट हासिल किया।सौराष्ट्र की टीम 19.5 ओवर में 108 रन पर सिमट गई। हिरवा वढेर ने सर्वाधिक 41 और पी. भाग्बी ने 16 रन बनाए। यूपी की ओर से सोनम यादव ने चार, अर्चना देवी ने तीन और खुशी त्यागी ने एक विकेट हासिल किया। इस जीत के साथ उत्तर प्रदेश की टीम ने ग्रुप-ई की अंकतालिका में शीर्ष स्थान पर कब्जा बरकरार रखा है। टीम तीन जीत के साथ 12 अंक लेकर पहले स्थान पर है।