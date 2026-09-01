Kanpur News: एलन हाउस बना अंतर स्कूल जूनियर फुटबाल चैंपियन

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पहले सेमीफाइनल में एलन हाउस पनकी और पूर्णचंद्र विद्या निकेतन के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। दोनों टीमों ने गोल के कई प्रयास किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। दूसरे हाफ के अंतिम क्षणों में एलन हाउस पनकी के खिलाड़ी ने शानदार गोल कर टीम को 1-0 से जीत दिलाई। दूसरे सेमीफाइनल में मदर टेरेसा स्कूल और सर पदमपत सिंहानिया स्कूल आमने-सामने रहे। इसमें सर पदमपत सिंहानिया स्कूल ने 1-0 से जीत दर्ज कर फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में एलन हाउस पनकी और सर पदमपत सिंहानिया स्कूल के बीच कांटे की टक्कर हुई। पहले हाफ में एलन हाउस के वंश चतुर्वेदी ने गोल कर टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। इसके बाद दोनों टीमों ने गोल करने के लिए जोर लगाया, लेकिन कोई और गोल नहीं हो सका। एलन हाउस पनकी चैंपियन बना। मुख्य अतिथि अपोलो हॉस्पिटल के कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. शुभम गुप्ता ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। टॉप स्कोरर की ट्रॉफी एलन हाउस के वंश चतुर्वेदी को और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की ट्रॉफी सर पदमपत सिंहानिया स्कूल के प्रखर श्रीवास्तव को मिली।