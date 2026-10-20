फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Allegations of harassment of LJP state president's daughter

Kanpur News: लोजपा प्रदेश अध्यक्ष की बेटी को प्रताड़ित करने का आरोप

Tue, 20 Oct 2026 02:17 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 02:17 AM IST
विज्ञापन
Allegations of harassment of LJP state president's daughter
कानपुर। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की पश्चिम बंगाल महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष एकता बगारिया ने अपने समधी सरोज यादव के खिलाफ कल्याणपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने बेटी ध्वनि बगारिया यादव को मानसिक और भावनात्मक प्रताड़ना देने, धमकाने, अपमानजनक व्यवहार करने और आर्थिक मामलों में परेशान करने का आरोप लगाया है।
विज्ञापन

प्राथमिकी के अनुसार, ध्वनि आवास विकास-1, कल्याणपुर में रहती हैं। उनके पति पिछले तीन दिनों से संपर्क में नहीं थे। इस दौरान सरोज ने कोलकाता फोन कर एकता बगारिया से बेटी को कानपुर आकर ले जाने के लिए कहा। बेटी की हत्या करने की धमकी दी। एकता का आरोप है कि सरोज उनकी बेटी पर नौकरी छोड़कर कानपुर आने और संपत्ति की देखभाल करने का दबाव बनाते थे। एकता बगारिया ने 18 अक्तूबर को कानपुर पहुंचकर शिकायत की जिसके आधार पर कल्याणपुर पुलिस ने सरोज यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। कल्याणपुर थानाप्रभारी केशव तिवारी के अनुसार मामले की जांच की जा रही है।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed