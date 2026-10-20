Kanpur News: लोजपा प्रदेश अध्यक्ष की बेटी को प्रताड़ित करने का आरोप

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प्राथमिकी के अनुसार, ध्वनि आवास विकास-1, कल्याणपुर में रहती हैं। उनके पति पिछले तीन दिनों से संपर्क में नहीं थे। इस दौरान सरोज ने कोलकाता फोन कर एकता बगारिया से बेटी को कानपुर आकर ले जाने के लिए कहा। बेटी की हत्या करने की धमकी दी। एकता का आरोप है कि सरोज उनकी बेटी पर नौकरी छोड़कर कानपुर आने और संपत्ति की देखभाल करने का दबाव बनाते थे। एकता बगारिया ने 18 अक्तूबर को कानपुर पहुंचकर शिकायत की जिसके आधार पर कल्याणपुर पुलिस ने सरोज यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। कल्याणपुर थानाप्रभारी केशव तिवारी के अनुसार मामले की जांच की जा रही है। विज्ञापन

प्राथमिकी के अनुसार, ध्वनि आवास विकास-1, कल्याणपुर में रहती हैं। उनके पति पिछले तीन दिनों से संपर्क में नहीं थे। इस दौरान सरोज ने कोलकाता फोन कर एकता बगारिया से बेटी को कानपुर आकर ले जाने के लिए कहा। बेटी की हत्या करने की धमकी दी। एकता का आरोप है कि सरोज उनकी बेटी पर नौकरी छोड़कर कानपुर आने और संपत्ति की देखभाल करने का दबाव बनाते थे। एकता बगारिया ने 18 अक्तूबर को कानपुर पहुंचकर शिकायत की जिसके आधार पर कल्याणपुर पुलिस ने सरोज यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। कल्याणपुर थानाप्रभारी केशव तिवारी के अनुसार मामले की जांच की जा रही है।

कानपुर। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की पश्चिम बंगाल महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष एकता बगारिया ने अपने समधी सरोज यादव के खिलाफ कल्याणपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने बेटी ध्वनि बगारिया यादव को मानसिक और भावनात्मक प्रताड़ना देने, धमकाने, अपमानजनक व्यवहार करने और आर्थिक मामलों में परेशान करने का आरोप लगाया है।