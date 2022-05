{"_id":"628c6d730b872f130405ffcc","slug":"accident-on-lucknow-agra-expressway-in-unnao-another-container-rammed-into-the-container-uncontrollably","type":"story","status":"publish","title_hn":"लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर हादसा: अनियंत्रित होकर कंटेनर में जा घुसा दूसरा कंटेनर, चालक की मौत, क्लीनर घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उन्नाव Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Tue, 24 May 2022 11:02 AM IST