Kanpur News: महिला सुरक्षा के लिए चलेगा विशेष जागरूकता अभियान

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रैली के बाद एडीजी, डीआईजी यमुना प्रसाद ने महिलाओं और बालिकाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने तथा किसी भी तरह के उत्पीड़न की स्थिति में बिना संकोच पुलिस से संपर्क करने के लिए प्रेरित किया। एसपी श्रद्धा नरेंद्र पांडेय ने बताया कि मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को घरेलू हिंसा, छेड़छाड़, साइबर अपराध और गुड टच-बैड टच के प्रति जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें शासन की कल्याणकारी योजनाओं और कानूनी सहायता की जानकारी भी दी जाएगी। जिले के सभी थाना क्षेत्रों में महिला सुरक्षा दल और महिला बीट पुलिस अधिकारी गांवों, कस्बों, बाजारों और शिक्षण संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम चलाएंगे।महिलाओं को वूमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी दी जाएगी। वहीं जिलाधिकारी कपिल सिंह ने आगामी त्योहारों को देखते हुए लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने, अफवाहों पर ध्यान न देने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की।कार्यक्रम के दौरान एडीजी, एसपी, जिलाधिकारी ने स्कूली छात्राओं के साथ हम होंगे कामयाब गीत गाया। साथ ही गीत के शब्दों के जरिये परिश्रम कर लक्ष्य को पाकर कामयाब होने के लिए भी प्रेरित किया। कार्यक्रम के बाद अधिकारियों ने पैदल गश्त भी किया। कार्यक्रम में राज्यमंत्री प्रतिभा शुक्ला, विधान परिषद सदस्य अविनाश सिंह चौहान, एएसपी आलोक प्रसाद, सीओ सदर संजय सिंह, सीओ सौरभ वर्मा, अकबरपुर थानाध्यक्ष हरमीत सिंह मौजूद रहे।