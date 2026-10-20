फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   A special alignment of an exalted Jupiter, the Shravana Nakshatra, and the Vijaya Muhurta on Vijayadashami

Kanpur News: विजयादशमी पर उच्च गुरु, श्रवण नक्षत्र और विजय मुहूर्त का विशेष संयोग

Tue, 20 Oct 2026 02:13 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 02:13 AM IST
विज्ञापन
A special alignment of an exalted Jupiter, the Shravana Nakshatra, and the Vijaya Muhurta on Vijayadashami
कानपुर। विजयादशमी पर मंगलवार को इस बार विशेष ज्योतिषीय संयोग बन रहा है। उच्च बृहस्पति, श्रवण नक्षत्र और विजय मुहूर्त का यह संयोग असाधारण माना जा रहा है। ज्योतिषाचार्य प्रीति पवन तिवारी के अनुसार 20 अक्तूबर को सुबह नवमी तिथि रहेगी और दशमी तिथि दोपहर 12:50 बजे शुरू होगी। ऐसे में विजयादशमी की पूजा दोपहर बाद करना उचित होगा। उन्होंने बताया कि शुक्ल पक्ष की दशमी धर्म और विजय का प्रतीक है। इस दिन सूर्य का बल, चंद्रमा की वृद्धि और अपराह्न काल का संयोग शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए अनुकूल माना जाता है। इसी कारण विजयादशमी को अबूझ मुहूर्त का पर्व भी कहा जाता है।
विज्ञापन



उन्होंने बताया कि विजय मुहूर्त 2:19 बजे से 3:06 बजे तक रहेगा। इस दिन व्यापार, यात्रा, शिक्षा, गृह प्रवेश, नया निवेश और नौकरी की शुरुआत जैसे कार्य सफल माने जाते हैं। इस बार विजयादशमी मंगलवार को होने के कारण मंगल से जुड़ी ऊर्जा को साहस और शत्रुओं पर विजय का प्रतीक माना जा रहा है। उच्च गुरु का संयोग ज्ञान और शुभता से, जबकि श्रवण नक्षत्र सीखने और ज्ञान ग्रहण करने से जुड़ा है। विजयादशमी पर शस्त्रों के साथ हल, कृषि उपकरण, मशीनों और पुस्तकों का पूजन भी करना चाहिए।
विज्ञापन





विजयादशमी पर करें यह

मेष: साहसिक निर्णय लें।

वृषभ: संपत्ति विवाद के समाधान के लिए शमी पूजन करें।

मिथुन: व्यापारिक उपकरणों का पूजन करें।

कर्क: ज्ञान और वाणी के क्षेत्र में संकल्प लें।

सिंह: अपराजिता पूजन और पितृ-स्मरण करें।

कन्या: ध्यान-साधना शुरू करें।

तुला: नए उद्यम का संकल्प लें।

वृश्चिक: कॅरिअर से जुड़े निर्णय लें।

धनु: उच्च शिक्षा या तीर्थयात्रा की शुरुआत करें।

मकर: पितरों का स्मरण करें।

कुंभ: राहु शांति के उपाय करें।

मीन: शमी पूजन करें।



विजयादशमी के प्रमुख मुहूर्त

दशमी तिथि : 20 अक्तूबर को दोपहर 12:50 बजे से प्रारंभ होकर 21 अक्तूबर दोपहर 2:11 बजे समाप्त होगी।

विजय मुहूर्त : मंगलवार की दोपहर 1:47 से 2:33 बजे तक।

अपराह्न पूजा मुहूर्त : दोपहर 1:02 से 3:19 बजे तक।



दशहरा से जुड़ी परंपराएं

ज्योतिषाचार्य पं. मनोज कुमार द्विवेदी के अनुसार रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के दहन के बाद पान खाना शुभ परंपरा मानी जाती है। विजयादशमी पर नीलकंठ पक्षी के दर्शन को भी शुभ माना जाता है। शमी वृक्ष का दर्शन और पूजन करने की परंपरा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed