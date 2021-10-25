Kanpur News: पाइप लाइन फटने से दो दिन से ठप जलापूर्ति, 12 हजार लोगों को परेशानी

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बालाजी धाम वार्ड में बुधवार शाम को मुख्य पाइप लाइन फट गई थी। इसके बाद से आंबेडकर नगर, कृष्णा नगर, अशोक नगर, गौसगंज, बालाजी धाम, आजाद नगर और गांधी नगर की जलापूर्ति ठप है। इसके चलते लोगों को पेयजल के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है। घरों की टोटियां सूखी हैं। सुरेंद्र सोनी, अनिल गुप्ता, अंबर और सुनील ओमर ने बताया कि नलकूप में खराबी के कारण समस्या बनी हुई है। हैंडपंपों पर सुबह से ही पानी भरने वालों की भीड़ लग रही है।कई जगह लोगों को घंटों लाइन में लगने के बाद पानी मिल पा रहा है। आसपास के सबमर्सिबल से भी लोग जरूरत भर पानी ले रहे हैं। जबकि नगर निकाय प्रशासन की ओर से पांच टैंकर लगाए गए हैं। इनसे लोगों को जरूरत का पानी बाल्टी में भरकर ले जाना पड़ रहा है। लोगों ने पेयजल पाइप लाइन मरम्मत कराए जाने की मांग की है। मूसानगर नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी नरेश सिंह ने बताया कि मुख्य पाइप लाइन की मरम्मत का काम कराया जा रहा है। जल्द ही जलापूर्ति बहाल कराने का प्रयास है। पांच टैंकरों से अलग-अलग वार्डों में पानी की आपूर्ति कराई जा रही है।