फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   A display board at the RTO will now indicate which clerk is at which window.

Kanpur News: आरटीओ में अब बोर्ड बताएगा कौन बाबू किस खिड़की पर

Wed, 16 Sep 2026 02:39 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:39 AM IST
विज्ञापन
A display board at the RTO will now indicate which clerk is at which window.
कानपुर। संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय (आरटीओ) में अब कार्य कराने के लिए वाहन स्वामियों को एक पटल (खिड़की) से दूसरे पटल पर भटकना नहीं पड़ेगा। यहां जगह-जगह साइन बोर्ड लगा दिए गए हैं, जिसमें काउंटर, कर्मचारी, शुल्क समेत अन्य जानकारियां हैं। कौन बाबू किस खिड़की पर है, इसकी डिटेल दी गई है। यह व्यवस्था अमर उजाला में खबर प्रकाशित होने के बाद से अधिकारियों ने लागू कर दी है। प्रशासनिक भवन के हेल्पडेस्क पर दो व्यक्तियों की ड्यूटी लगाई गई है।
विज्ञापन


करीब 20 दिन पहले आरटीओ में हुई कार्रवाई के बाद फिर से बाबुओं की कार्यशैली को लेकर सवाल उठे थे। कई वाहन स्वामियों के बाबुओं की खिड़कियां तलाशने की स्थिति सामने आई थी। अमर उजाला ने नए वाहन स्वामियों और बिना बिचौलियों के आने वाले लोगों की समस्या को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इसे सज्ञान लेकर परिवहन विभाग ने कार्यालय की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में कदम उठाया है। अधिकारियों ने मुख्य गेट पर डिस्प्ले बोर्ड लगाया है, जिसमें काउंटर संख्या, वहां होने वाला काम, संबंधित कर्मचारी का नाम और शुल्क निर्धारण की जानकारी दी गई है। पहली बार आरटीओ पहुंचने वाले वाहन स्वामी को यह पता चल सकेगा कि उसे किस काम के लिए किस खिड़की पर जाना है। इस व्यवस्था का उद्देश्य वाहन स्वामियों को इधर-उधर भटकने से बचाने के साथ दलालों से बचाव की तरफ है। यही नहीं आरटीओ प्रशासन राकेंद्र कुमार सिंह और एआरटीओ प्रशासन कहकशा खातून ने कार्यालय में नई व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्य आवंटन बोर्ड, शुल्क निर्धारण विवरण, काउंटर संख्या और संबंधित कर्मचारी के नाम वाले डिस्प्ले बोर्ड देखे। बाबुओं के काउंटर पर पहुंच वाहन स्वामियों से बातचीत की। उन्होंने यह भी जाना कि उन्हें काम कराने में किसी तरह की परेशानी तो नहीं हो रही।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed