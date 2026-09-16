Kanpur News: आरटीओ में अब बोर्ड बताएगा कौन बाबू किस खिड़की पर

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करीब 20 दिन पहले आरटीओ में हुई कार्रवाई के बाद फिर से बाबुओं की कार्यशैली को लेकर सवाल उठे थे। कई वाहन स्वामियों के बाबुओं की खिड़कियां तलाशने की स्थिति सामने आई थी। अमर उजाला ने नए वाहन स्वामियों और बिना बिचौलियों के आने वाले लोगों की समस्या को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इसे सज्ञान लेकर परिवहन विभाग ने कार्यालय की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में कदम उठाया है। अधिकारियों ने मुख्य गेट पर डिस्प्ले बोर्ड लगाया है, जिसमें काउंटर संख्या, वहां होने वाला काम, संबंधित कर्मचारी का नाम और शुल्क निर्धारण की जानकारी दी गई है। पहली बार आरटीओ पहुंचने वाले वाहन स्वामी को यह पता चल सकेगा कि उसे किस काम के लिए किस खिड़की पर जाना है। इस व्यवस्था का उद्देश्य वाहन स्वामियों को इधर-उधर भटकने से बचाने के साथ दलालों से बचाव की तरफ है। यही नहीं आरटीओ प्रशासन राकेंद्र कुमार सिंह और एआरटीओ प्रशासन कहकशा खातून ने कार्यालय में नई व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्य आवंटन बोर्ड, शुल्क निर्धारण विवरण, काउंटर संख्या और संबंधित कर्मचारी के नाम वाले डिस्प्ले बोर्ड देखे। बाबुओं के काउंटर पर पहुंच वाहन स्वामियों से बातचीत की। उन्होंने यह भी जाना कि उन्हें काम कराने में किसी तरह की परेशानी तो नहीं हो रही।