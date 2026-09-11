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कानपुर: शिवराजपुर में ऑटो को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, हादसे में बुजुर्ग की मौत

Fri, 11 Sep 2026 12:21 PM IST
प्रसून शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर Published by: प्रसून शुक्ला Updated Fri, 11 Sep 2026 12:21 PM IST
सार

Kanpur News: शिवराजपुर थाना क्षेत्र में टोल प्लाजा के पास अज्ञात वाहन ने एक ऑटो में टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो सवार 65 वर्षीय अवधेश यादव की मौत हो गई। घटना के बाद चालक अज्ञात वाहन लेकर मौके से फरार हो गया।

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65-Year-Old Auto Passenger Dies After Collision With Unknown Vehicle in Shivrajpur
सांकेतिक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बताया गया कि अवधेश यादव पुत्र शालिग्राम ऑटो में सवार होकर जा रहे थे। इसी दौरान टोल प्लाजा के पास अज्ञात वाहन ने ऑटो में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार अवधेश यादव गंभीर रूप से घायल हो गए।

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हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। घायल को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस हादसे के बाद फरार हुए अज्ञात वाहन और उसके चालक की तलाश कर रही है। मामले की जांच की जा रही है।

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