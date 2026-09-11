कानपुर: शिवराजपुर में ऑटो को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, हादसे में बुजुर्ग की मौत

हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। घायल को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस हादसे के बाद फरार हुए अज्ञात वाहन और उसके चालक की तलाश कर रही है। मामले की जांच की जा रही है।