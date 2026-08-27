उरई: मध्य प्रदेश की बारिश का जालौन में असर, माताटीला से पानी छोड़े जाने पर बढ़ी बेतवा

खतरे के निशान से 8.7 मीटर नीचे बेतवा

बेतवा नदी का चेतावनी स्तर 121 मीटर और खतरे का निशान 122 मीटर है। वर्तमान जलस्तर खतरे के निशान से करीब 8.7 मीटर नीचे है। हालांकि, पानी लगातार बढ़ने के कारण प्रशासन ने नदी किनारे के इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी है। अधिकारियों के अनुसार, यदि मध्य प्रदेश में बारिश जारी रही और बांधों से पानी की आवक बढ़ी तो बेतवा का जलस्तर और तेजी से बढ़ सकता है।