कानपुर: 5600 करोड़ की साइबर ठगी का खुलासा, गिरोह के दो सदस्य गिरफ्तार; फॉर्म हाउस से 65 लाख बरामद

जाजमऊ के फॉर्म हाउस से मिले 65 लाख रुपये

पुलिस के मुताबिक पूछताछ के बाद आरोपियों की निशानदेही पर जाजमऊ स्थित एक फॉर्म हाउस में छापा मारा गया। तलाशी के दौरान वहां से 65 लाख रुपये बरामद किए गए। पुलिस का दावा है कि यह रकम ऑनलाइन गेमिंग और हवाला के जरिए चलाए जा रहे साइबर फ्रॉड से जुड़ी है। बरामद रकम के संबंध में भी पुलिस जांच कर रही है।