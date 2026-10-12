Kanpur News: नंबर प्लेट छिपाकर व नियम तोड़ने पर 48 वाहनों का चालान

विज्ञापन

कानपुर देहात। यातायात पुलिस ने रविवार की देर शाम अभियान चलाकर 48 वाहनों का चालान किया। इन वाहनों के संचालकों से 2.26 लाख रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। यातायात प्रभारी विवेक सिंह ने बताया कि मार्ग दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए लगातार जागरूक किया जा रहा है। इसके बावजूद इनमें सुधार नहीं हो रहा है। टीएसआई प्रेम नारायण व राम कुमार के साथ टोल प्लाजा पर वाहनों की जांच की गई। इस दौरान आठ भारी वाहनों में प्रेशर हॉर्न लगे पाए गए। इस पर प्रति वाहन 10 हजार रुपये के हिसाब से 80 हजार का जुर्माना लगाया गया। जबकि रिफ्लेक्टर न लगा होने पर छह वाहनों पर 60 हजार, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 28 वाहनों पर 56 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा नंबर प्लेट छिपाकर चलने वाले छह वाहनों पर कार्रवाई करते हुए प्रति वाहन पांच हजार रुपये के हिसाब से 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। हेड कांस्टेबल राजपूत मिश्रा, कांस्टेबल, शिवम, कौशलेंद्र आदि मौजूद रहे। (संवाद)