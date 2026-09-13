बांदा: सड़क पार करते समय लोडर ने 19 साल के युवक को कुचला, तीन बहनों के इकलौते भाई की मौत

तीन बहनों का इकलौता भाई था अंशु

अंशु तीन बहनों का इकलौता भाई था। उसके पिता नंदकिशोर की करीब 12 वर्ष पहले मौत हो चुकी थी। इसके बाद अंशु अपनी मां मीरा के साथ मेहनत-मजदूरी कर परिवार के भरण-पोषण में मदद करता था। बेटे की मौत से मां मीरा और तीनों बहनों का रो-रोकर बुरा हाल है। कम उम्र में परिवार की जिम्मेदारी संभाल रहे अंशु की सड़क हादसे में मौत से गांव में भी मातम का माहौल है। परिजनों ने पुलिस से हादसे की जांच कर लोडर चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।