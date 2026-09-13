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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   19-Year-Old Youth Dies After Being Hit by Loader in Banda

बांदा: सड़क पार करते समय लोडर ने 19 साल के युवक को कुचला, तीन बहनों के इकलौते भाई की मौत

Sun, 13 Sep 2026 09:44 AM IST
प्रसून शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला,बांदा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,बांदा Published by: प्रसून शुक्ला Updated Sun, 13 Sep 2026 09:44 AM IST
सार

Banda News: देहात कोतवाली क्षेत्र में रविवार सुबह लोडर की टक्कर से 19 वर्षीय युवक की मौत हो गई। भुजरख गांव निवासी युवक महुई गांव में मजदूरी करने जा रहा था। हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई।

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19-Year-Old Youth Dies After Being Hit by Loader in Banda
हादसे में अंशु वर्मा की मौत - फोटो : amar ujala

विस्तार
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भुजरख गांव निवासी अंशु वर्मा पुत्र स्वर्गीय नंदकिशोर वर्मा रविवार सुबह शौच के लिए जा रहा था। इसी दौरान देहात कोतवाली क्षेत्र में एक लोडर ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर लगने से अंशु गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी।

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लोडर चालक की तलाश में जुटी पुलिस

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जानकारी जुटाई। क्षेत्राधिकारी सदर सौरभ सिंह ने बताया कि शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हादसे के बाद लोडर चालक के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है।

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तीन बहनों का इकलौता भाई था अंशु

अंशु तीन बहनों का इकलौता भाई था। उसके पिता नंदकिशोर की करीब 12 वर्ष पहले मौत हो चुकी थी। इसके बाद अंशु अपनी मां मीरा के साथ मेहनत-मजदूरी कर परिवार के भरण-पोषण में मदद करता था। बेटे की मौत से मां मीरा और तीनों बहनों का रो-रोकर बुरा हाल है। कम उम्र में परिवार की जिम्मेदारी संभाल रहे अंशु की सड़क हादसे में मौत से गांव में भी मातम का माहौल है। परिजनों ने पुलिस से हादसे की जांच कर लोडर चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

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