बांदा: सड़क पार करते समय लोडर ने 19 साल के युवक को कुचला, तीन बहनों के इकलौते भाई की मौत
Banda News: देहात कोतवाली क्षेत्र में रविवार सुबह लोडर की टक्कर से 19 वर्षीय युवक की मौत हो गई। भुजरख गांव निवासी युवक महुई गांव में मजदूरी करने जा रहा था। हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई।
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भुजरख गांव निवासी अंशु वर्मा पुत्र स्वर्गीय नंदकिशोर वर्मा रविवार सुबह शौच के लिए जा रहा था। इसी दौरान देहात कोतवाली क्षेत्र में एक लोडर ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर लगने से अंशु गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी।
लोडर चालक की तलाश में जुटी पुलिस
हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जानकारी जुटाई। क्षेत्राधिकारी सदर सौरभ सिंह ने बताया कि शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हादसे के बाद लोडर चालक के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है।
तीन बहनों का इकलौता भाई था अंशु
अंशु तीन बहनों का इकलौता भाई था। उसके पिता नंदकिशोर की करीब 12 वर्ष पहले मौत हो चुकी थी। इसके बाद अंशु अपनी मां मीरा के साथ मेहनत-मजदूरी कर परिवार के भरण-पोषण में मदद करता था। बेटे की मौत से मां मीरा और तीनों बहनों का रो-रोकर बुरा हाल है। कम उम्र में परिवार की जिम्मेदारी संभाल रहे अंशु की सड़क हादसे में मौत से गांव में भी मातम का माहौल है। परिजनों ने पुलिस से हादसे की जांच कर लोडर चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।