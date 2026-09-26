Kanpur News: नई कार्यकारिणी में 15 वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 24 उपाध्यक्ष

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जिला अध्यक्ष महेंद्र गुप्ता ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष मुकुंद मिश्रा की सहमति और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों की संस्तुति के बाद नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर विक्रम पंडित, जितेंद्र शर्मा, मनीष बाजपेई और अजय साहू समेत अन्य को जिम्मेदारी दी गई है। पंकज राठौर, धर्मेश सिंह, आकाश गुप्ता, ऋषभ पाठक, मयंक यादव और क्षितिज मिश्रा उपाध्यक्ष बनाए गए हैं।हिमांशु वैश्य, सौरभ त्रिवेदी, सत्यम शुक्ला, गुलशन जायसवाल, केशव मिश्रा, रुद्र जायसवाल, विभोर चंदेल और सौरभ तिवारी को वरिष्ठ मंत्री मनोनीत किया गया है। इमरान शेख, प्रशांत गुप्ता, हरीश जैन, गौरव अग्रवाल और मोहित सैनी समेत अन्य को मंत्री पद की जिम्मेदारी मिली है। संगठन मंत्री पद मृत्युंजय तिवारी, श्रीश शुक्ला, मोहम्मद यासिर, सतवीर सरदार, मयंक गुप्ता और प्रिंस गुप्ता को दिया गया है।प्रचार मंत्री पद पर उष्मित मेरठिया, शिवा साहू, शाश्वत गुप्ता और आशीष गुप्ता तथा विधिक मंत्री पद पर दीपक श्रीवास्तव और रोहित जायसवाल मनोनीत किए गए। इससे पहले जिला कार्यकारिणी में राहुल दीक्षित को चेयरमैन, महेंद्र गुप्ता को अध्यक्ष, कामिल अंसारी को महामंत्री, अमित दोसर को कोषाध्यक्ष और अंकित मिश्रा को सह कोषाध्यक्ष बनाया जा चुका है।