Kanpur News: गांधी जयंती पर 15 पुलिसकर्मियों को मिले सेवा पदक

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कानपुर देहात। गांधी जयंती पर शुक्रवार को पुलिस लाइन में एसपी श्रद्धा नरेंद्र पांडेय ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं भारत के द्वितीय पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर को श्रद्धासुमन अर्पित किए। पुलिसकर्मियों को राष्ट्र की एकता एवं अखंडता बनाए रखने, अहिंसा के सिद्धांतों का पालन करने तथा विवादों का शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक माध्यमों से समाधान किए जाने की शपथ दिलाई। इसके साथ ही 15 अधिकारियों और कर्मचारियों को उनकी सराहनीय सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। पुलिस अधीक्षक ने गृह मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से प्रदान किए जाने वाले अति उत्कृष्ट सेवा पदक और उत्कृष्ट सेवा पदक से पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। पुलिस कर्मियों के कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा पुलिसकर्मियों का दायित्व केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखना ही नहीं बल्कि जनसेवा के प्रति संवेदनशील रहना भी है। एसपी ने सभी सम्मानित पुलिसकर्मियों को भविष्य में भी पूरी निष्ठा के साथ जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान एएसपी आलोक प्रसाद समेत सभी क्षेत्राधिकारी मौजूद रहे। (संवाद)