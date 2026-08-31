फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   13 players from the city selected for senior powerlifting.

Kanpur News: सीनियर पावरलिफ्टिंग में शहर के 13 खिलाड़ी चयनित

Mon, 31 Aug 2026 02:33 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 02:33 AM IST
विज्ञापन
13 players from the city selected for senior powerlifting.
कानपुर। दिल्ली में आठ सितंबर से सीनियर नेशनल पावरलिफ्टिंग व नेशनल बेंच प्रेस चैंपियनशिप होगी। इसमें प्रतिभाग करने वाली उत्तर प्रदेश की टीम रविवार को घोषित हुई। टीम में 13 खिलाड़ी शहर के हैं। पुरुष वर्ग में आनंद कुमार, विजय जायसवाल, मनीष, सुधांशु आर्य, अश्वनी कुमार त्रिपाठी, विराट बाजपेई, प्रखर सिंह बघेल, नीरज कुमार, मनीष मिश्रा और अविरल चतुर्वेदी को जगह मिली है। महिला वर्ग में उर्वशी चंद्रा, सुप्रिया सिंह और प्राची सिंह ठाकुर हैं। टीम में लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, गौतमबुद्ध नगर, हमीरपुर, चंदौली, शाहजहांपुर, एटा, फर्रुखाबाद, बलिया, वाराणसी, सीतापुर और अन्य जिलों के खिलाड़ी शामिल हैं। राजेंद्र कुमार को टीम का कोच और डॉ. अनूप कुमार को मैनेजर बनाया गया है। एसोसिएशन के सचिव राहुल कुमार शुक्ला ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed