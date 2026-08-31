Kanpur News: सीनियर पावरलिफ्टिंग में शहर के 13 खिलाड़ी चयनित

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कानपुर। दिल्ली में आठ सितंबर से सीनियर नेशनल पावरलिफ्टिंग व नेशनल बेंच प्रेस चैंपियनशिप होगी। इसमें प्रतिभाग करने वाली उत्तर प्रदेश की टीम रविवार को घोषित हुई। टीम में 13 खिलाड़ी शहर के हैं। पुरुष वर्ग में आनंद कुमार, विजय जायसवाल, मनीष, सुधांशु आर्य, अश्वनी कुमार त्रिपाठी, विराट बाजपेई, प्रखर सिंह बघेल, नीरज कुमार, मनीष मिश्रा और अविरल चतुर्वेदी को जगह मिली है। महिला वर्ग में उर्वशी चंद्रा, सुप्रिया सिंह और प्राची सिंह ठाकुर हैं। टीम में लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, गौतमबुद्ध नगर, हमीरपुर, चंदौली, शाहजहांपुर, एटा, फर्रुखाबाद, बलिया, वाराणसी, सीतापुर और अन्य जिलों के खिलाड़ी शामिल हैं। राजेंद्र कुमार को टीम का कोच और डॉ. अनूप कुमार को मैनेजर बनाया गया है। एसोसिएशन के सचिव राहुल कुमार शुक्ला ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी।