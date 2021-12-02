फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kannauj News ›   Water supply blocked in Khojipur; demand for action against 35 strongmen.

Kannauj News: खोजीपुर में पानी रोका, 35 दबंगों पर कार्रवाई की मांग

Tue, 06 Oct 2026 12:12 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 12:12 AM IST
विज्ञापन
Water supply blocked in Khojipur; demand for action against 35 strongmen.
कन्नौज। भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सोमवार को नसरापुर स्थित आंबेडकर पार्क में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। आरोप है कि खोजीपुर गांव में दबंगों ने लोगों का पानी अवरोधित कर रखा है और उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है। पदाधिकारियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर समस्या का समाधान करने की मांग की।
विज्ञापन



ज्ञापन में जिलाध्यक्ष सूरज कुमार ने बताया कि खोजीपुर में अनुसूचित समाज के लोगों को यादव समाज के 35 दबंग किस्म के लोग परेशान कर रहे हैं। आरोप है कि दबंगों ने पुलिया को बंद कर दिया है, जिससे पानी का निकास अवरुद्ध हो गया है। ग्रामीणों के घरों में जलभराव हो रहा है। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी जाती है और जाति सूचक गालियां दी जाती हैं।
विज्ञापन

कार्यकर्ताओं ने मांग की कि तत्काल पुलिया का निकास खुलवाया जाए और 35 दोषियों के खिलाफ संबंधित धाराओं व एससी-एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर एक सप्ताह के अंदर दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो भीम आर्मी पूरे जिले में चक्का जाम करेगी, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन


प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका
पार्क में प्रदर्शन कर रहे भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक दिया। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक भी हुई। पुलिस का कहना था कि बिना अनुमति के पार्क में धरना-प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। भीम आर्मी जिलाध्यक्ष ने कहा कि वह शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रख रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। काफी देर तक हंगामा होता रहा। बाद में पुलिस अधिकारियों ने समझाया तो कार्यकर्ताओं ने एसडीएम वैभव गुप्ता ने आंबेडकर पार्क पर ही ज्ञापन सौंपा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed