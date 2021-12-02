फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kannauj News ›   Ganga's water level drops; flood threat persists.

Kannauj News: गंगा का जलस्तर घटा, बाढ़ का खतरा बरकरार

Tue, 06 Oct 2026 12:10 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 12:10 AM IST
विज्ञापन
Ganga's water level drops; flood threat persists.
मानीमऊ। गंगा के जलस्तर में सोमवार को गिरावट दर्ज की गई। महादेवी घाट पर सुबह आठ बजे जलस्तर 125.250 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान 125.970 मीटर से 72 सेंटीमीटर नीचे है। जलस्तर फिलहाल घटने की स्थिति में है, लेकिन तटवर्ती गांवों में बाढ़ की चिंता अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है।
विज्ञापन

बाढ़ रिपोर्ट के अनुसार चार अक्तूबर को नरौरा बैराज से 54,876 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था जबकि पांच अक्तूबर को पानी की मात्रा घटकर 46,443 क्यूसेक रह गई। रिपोर्ट में बताया गया है कि नरौरा से छोड़ा गया पानी 48 घंटे में महादेवी घाट तक पहुंचता है। ऐसे में आने वाले दिनों में जलस्तर में उतार-चढ़ाव की संभावना बनी हुई है।
विज्ञापन

हाल ही में गंगा का पानी कासिमपुर समेत तटवर्ती क्षेत्रों में पहुंच चुका है। जलस्तर घटने के बावजूद ग्रामीणों को राहत नहीं मिली है। ग्रामीणों का कहना है कि पानी उतरने के बाद भी रास्ते, खेत और निचले इलाके प्रभावित हैं। प्रशासन को जलस्तर पर लगातार निगरानी रखने के साथ तटवर्ती गांवों में आवागमन और राहत व्यवस्था दुरुस्त रखने की जरूरत है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed