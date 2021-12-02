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Kannauj News: सीएचओ-संविदा एएनएम की हड़ताल, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में ताले

Tue, 06 Oct 2026 12:09 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 12:09 AM IST
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Strike by CHOs and contractual ANMs; Ayushman Arogya Mandirs locked.
कन्नौज। जिले में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में 150 सीएचओ कार्यरत हैं। 30 सितंबर से सीएचओ और संविदा एएनएम विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए। इस कारण आरोग्य मंदिरों में ताला लटका रहा है। वायरल बुखार व अन्य रोगों से पीड़ित मरीज केंद्रों पर ताला देखकर वापस लौट रहे हैं।
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एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के जिलाध्यक्ष कुलदीप गौतम की ओर से दिए गए ज्ञापन में कई मांगे की गई हैं। इनमें सीएचओ का अलग कैडर बनाकर नियमितीकरण की स्पष्ट नीति, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ऑपरेशनल गाइडलाइन के अनुसार मानदेय में पीबीआई शामिल करने, नियमित भर्ती में अनुभव के आधार पर वरीयता और रिक्त पदों पर स्थानांतरण, स्वास्थ्य बीमा एवं सामाजिक सुरक्षा की मांग की। सभी ब्लॉकों में मांग पत्र भेजा गया है। सीएमओ डॉ. विकास चंद्रा ने बताया कि सीएचओ और संविदा एएनएम हड़ताल पर हैं। शासन स्तर से मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं।
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दृश्य एक
फोटो :43: ग्राम फखरपुर में बने आयुष्मान आरोग्य केंद्र में लगा ताला। संवाद
नहीं हो पा रही नियमित स्वास्थ्य जांच
ठठिया। क्षेत्र की ग्राम पंचायत पैथाना, सुरसी, फखरपुर, बरेवा, जैनपुर, गुरौली, रूरा, बेहटा, भदौसी, तिजलापुर, फुलवारी और खामा समेत कई पंचायतों में आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित हैं। सीएचओ के हड़ताल पर जाने से मरीजों की नियमित स्वास्थ्य जांच, परामर्श और दवा वितरण जैसी प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। इन केंद्रों पर प्रतिदिन 250 मरीज इलाज के लिए जाते हैं।
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दृश्य दो :
फोटो :44: बंद आयुष्मान आरोग्य मंदिर। संवाद
आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित
गुगरापुर। क्षेत्र में चार आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं, जिनमें कुसुमखोर, बिचपुरिया, जलेसर और इब्राहिमपुर शामिल हैं। सीएचओ के हड़ताल पर होने से इन केंद्रों पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हैं। केंद्र बंद होने से ग्रामीणों को सामान्य स्वास्थ्य जांच, परामर्श और अन्य प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
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