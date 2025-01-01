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जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 17 से 27 नवंबर तक 38,207 फार्म-छह, 1,826 फार्म-सात और 2,917 फार्म-आठ यानी कुल 42,950 फार्म जमा हुए हैं। विधानसभा क्षेत्र छिबरामऊ में 13,143 फार्म-छह, 659 फार्म-सात एवं 976 फार्म-आठ, विधानसभा क्षेत्र 197-तिर्वा में 11,571 फार्म-छह, 484 फार्म-सात एवं 948 फार्म-आठ तथा सदर विधानसभा क्षेत्र में 13,493 फार्म-छह, 683 फार्म-सात एवं 993 फार्म-आठ प्राप्त हुए हैं। वहीं दो दिन तक चले विशेष पंजीकरण अभियान को मिलाकर करीब 50 हजार फार्म जमा हो चुके हैं।डीएम ने बूथ का किया औचक निरीक्षणतिर्वा। 29 नवंबर को आयोजित विशेष अभियान के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने तिर्वा के किसान इंटर कॉलेज, दीनानाथ जनता बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज और डीएन कॉलेज का निरीक्षण कर प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने बीएलओ को निर्देश दिए कि फार्म-छह में आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान अनिवार्य रूप से लिया जाए, किसी और के हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे। (संवाद)युवा और महिला मतदाताओं पर विशेष जोरजिला निर्वाचन अधिकारी ने 18-19 वर्ष आयु वर्ग के युवा मतदाताओं, महिला मतदाताओं, विवाह के बाद जनपद में आई महिलाओं और छूटे पात्र नागरिकों का नाम प्राथमिकता पर जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने बीएलओ से कहा कि घबराहट या दबाव में न रहें, पूरी निष्ठा और निष्पक्षता से काम करें। शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटिरहित मतदाता सूची ही लोकतंत्र की मजबूती है।छह बीएलओ होंगे सम्मानितछिबरामऊ। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले छह बीएलओ को सम्मानित किया जाएगा। उप जिलाधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ज्ञानेंद्र द्विवेदी ने बताया कि 17 से 28 नवंबर तक सबसे अधिक फॉर्म-छह भरने वाले परम किशोर, सोमवती, कृष्णा देवी, गीता राठौर, रीना देवी और रमेशचंद्र का चयन हुआ है। सभी को 30 नवंबर को दोपहर तीन बजे तहसील सभागार में सम्मानित किया जाएगा। (संवाद)