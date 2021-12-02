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प्राचार्य डॉ. पुष्पेंद्र सिंह ने कहा कि मतदान केवल अधिकार ही नहीं, बल्कि देश के प्रति प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी भी है। लोकतंत्र में एक-एक वोट की अपनी अहमियत है। अक्सर नौकरी या अन्य कारणों से लोग अपना गृह जनपद छोड़कर दूसरे स्थान पर रहने लगते हैं, लेकिन मतदाता सूची में नाम पुराने पते पर ही दर्ज रहता है। ऐसे में मतदान के समय वे अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाते।उन्होंने मेडिकल कॉलेज के सभी डॉक्टरों, कर्मचारियों और अन्य लोगों से अपील की कि जहां वे वर्तमान में नौकरी कर रहे हैं और निवास कर रहे हैं, उसी क्षेत्र की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराएं। इसके लिए नियमानुसार मतदाता पहचान पत्र में पता परिवर्तन और नाम स्थानांतरण की प्रक्रिया अपनाएं।पात्र नागरिक अपने मताधिकार से वंचित न रहे जिससे देश के भविष्य और लोकतंत्र को मजबूती मिल सके। इसके बाद परिसर में रहने वाले डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने मतदाता सूची में नाम स्थानांतरण के लिए फार्म भरकर जमा किए।