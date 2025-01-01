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फार्मासिस्ट के सहारे इलाजगुरसहायगंज। इंदुइयागंज स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर में फार्मासिस्ट के सहारे स्वास्थ्य सेवाएं दी गईं। रविवार को 11 बजे तक आयुष चिकित्सक डॉ. चित्रा सिंह नहीं आई थीं। टेक्नीशियन आनंद खून की जांच करने के लिए मौजूद थे। वहीं फार्मासिस्ट शिवबोध कुमार मरीजों की जांच व इलाज करते नजर आए। (संवाद)20 दवाएं स्टॉक में नहींसिकंदरपुर। आयुष्मान आरोग्य मंदिर सिकंदरपुर में फार्मासिस्ट जाहिद खान से बात करने पर उन्होंने बताया कि अस्पताल में 195 दवाएं रखने का आदेश है जिसमें 175 दवाइयां उपलब्ध हैं, वहीं 20 दवाएं नहीं है जो कन्नौज के स्टॉक अस्पताल से नहीं मिलीं। उन दवाओं की लिस्ट बनाकर भेज दी गई है। (संवाद)फार्मासिस्ट अवकाश पर गएजलालाबाद। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में 1:30 बजे तक सात मरीजों की जांच की गई, 27 मरीजों को दवा दी गई। डॉ. अर्चना वर्मा ने बताया कि सर्दी का मौसम शुरू होने के कारण मरीजों की संख्या कम हो गई है। इस समय सर्दी, जुकाम, शुगर आदि के सामान्य बीमारी वाले मरीज आ रहे हैं। केंद्र पर फाइलेरिया का कैंप लगाकर दवा दी जा रही है। (संवाद)1523 मरीजों का हुआ इलाजरविवार को आरोग्य स्वास्थ्य मेले में 1523 मरीजों को स्वास्थ्य लाभ मिला। इनमें 623 पुरुष, 609 महिलाएं एवं 291 बच्चे शामिल रहे। आयुष्मान योजना के तहत 17 गोल्डन कार्ड बनाकर बांटे गए।आरोग्य स्वास्थ्य मेले में जो भी खामियां मिल रही हैं, उन्हें दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। ड्यूटी से नदारद डॉक्टर, फार्मासिस्ट से जवाब तलब किया जाएगा।-डॉ. विकास चंद्रा, सीएमओ