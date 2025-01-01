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कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कृषि के प्रति जागरूकता बढ़ाने, आधुनिक कृषि तकनीक, उन्नत बीज और कृषि यंत्रों की जानकारी देना था। प्रदर्शनी में शिक्षकों ने कृषि तकनीक और पर्यावरण संरक्षण पर आधारित आकर्षक एवं उपयोगी मॉडल प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में रासायनिक खादों के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी और मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में बताते हुए लोगों को भारतीय कृषि परंपराओं की ओर लौटते हुए गोबर की जैविक खाद और वर्मी कंपोस्ट के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया गया।वक्ताओं ने कहा कि मिट्टी का स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा, तभी बेहतर फसल उत्पादन और स्वस्थ जीवन संभव होगा। प्रदर्शनी का मूल्यांकन निर्णायक मंडल के सदस्य प्रवक्ता अनुज कुमार और प्रवक्ता सुधाकरन ने किया। इसमें प्राथमिक विद्यालय महोई के शिक्षक सुमित कुमार गुप्ता का मॉडल पर्यावरण हित में अपना सपना, हर विद्यालय हो एक स्मृति उपवन अपना सर्वश्रेष्ठ चुना गया।उन्हें विजेता घोषित किया गया। डायट प्राचार्य डॉ. अमित कुमार ने कहा कि कृषि और पर्यावरण संरक्षण एक-दूसरे के पूरक हैं। पर्यावरण संतुलन बनाए रखना और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।कार्यक्रम के नोडल प्रभारी शरद यादव ने किसानों को आय बढ़ाने के लिए खेती के साथ पशुपालन और फलदार वृक्ष लगाने का सुझाव दिया। वरिष्ठ प्रवक्ता एवं बीईओ सह प्रभारी राजीव गंगवार ने मिट्टी, जल और वायु प्रदूषण के दुष्परिणामों पर चर्चा की।