Kannauj News: मौत को मात देकर घर लौटी दो साल की मासूम

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जानकारी के अनुसार, चार नवंबर की रात अज्ञात युवक ने बंद पड़े सरकारी अस्पताल में संजीव कुमार कठेरिया उर्फ नन्हे लला और उनकी पत्नी शिखा कठेरिया की हत्या कर दी थी। हत्यारोपी ने दंपती की दो वर्षीय बेटी मान्या को भी गंभीर रूप से घायल कर पिता के पास मरणासन्न हालत में छोड़ दिया था। अगली सुबह गुरुवार को संजीव कुमार की बुआ का नाती शिव मौके पर पहुंचा तो बच्ची को गंभीर हालत में पड़ा देखा। उसकी सांसें चलती देख वह तत्काल उसे निजी चिकित्सक के पास ले गया। बाद में पुलिस ने बच्ची को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।इसी बीच इटावा के सरकारी अस्पताल में चिकित्सक के पद पर तैनात संजीव कुमार की बहन डॉ. सोनी बच्ची को सैफई मेडिकल कॉलेज ले गईं। वहां पांच दिन तक इलाज चलने के बाद उसकी हालत में सुधार हुआ और अब वह घर लौट आई है। दंपती का आठ वर्षीय बेटा कृत्यांश पहले से ही कस्बे के अशोक नगर मोहल्ले में रहने वाले अपने रिश्तेदार ज्योतिष के पास रह रहा है। अब मान्या के भी वहां पहुंचने पर परिजन दोनों बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर बाहरी लोगों को बच्ची से मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही है।परिजन का कहना है कि बच्ची की सेहत सुधर रही है लेकिन हत्याकांड की याद से पूरा परिवार भयभीत है। घटना के छह दिन बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से उनकी चिंता बढ़ गई है। डॉ. सोनी ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस को बच्ची के इलाज के बाद घर लौटने की जानकारी दी। पुलिस ने परिजनों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया है।वर्जनदंपती हत्याकांड के मामले में पुलिस को अहम सुराग मिले हैं, जिनके आधार पर अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। परिवार को पुलिस सुरक्षा प्रदान की गई है। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा।-विनोद कुमार, पुलिस अधीक्षक