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Kannauj News: शॉर्ट सर्किट से बैटरी की दुकान में लगी भीषण आग

Tue, 10 Nov 2026 11:52 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 11:52 PM IST
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Major fire breaks out at a battery shop due to a short circuit
विशुनगढ़। कस्बे के मुख्य बाजार में मंगलवार को शॉर्ट सर्किट से बैटरी और इनवर्टर की दुकान में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। दुकान से उठती आग की लपटें और धुएं का गुबार देखकर आसपास के दुकानदारों और राहगीरों में अफरातफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया पर तब तक दुकान में रखी बैटरियां, इनवर्टर समेत हजारों रुपये का सामान जलकर राख हो गया।
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कस्बे निवासी अवधेश राठौर की मुख्य बाजार में बैटरी और इनवर्टर की दुकान है। दुकान पर रोजाना की तरह कामकाज चल रहा था। इसी दौरान अचानक दुकान के अंदर बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट हो गया। इससे निकली चिंगारी ने दुकान में रखे सामान को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते आग फैल गई और दुकान के अंदर से धुआं उठने लगा। दुकान में आग लगी देखकर आसपास के दुकानदार और राहगीर मौके पर पहुंच गए। आग की लपटें तेज होने के कारण शुरुआत में लोगों को अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई।
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इसके बाद स्थानीय लोगों ने बाल्टियों में पानी भरकर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। काफी देर तक लोग आग पर काबू पाने में जुटे रहे। मशक्कत के बाद आग बुझाई जा सकी। हालांकि तब तक दुकान में रखा काफी सामान जलकर नष्ट हो चुका था। बैटरियों और इनवर्टर के जलने से दुकानदार को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। दुकानदार अवधेश राठौर ने बताया कि अग्निकांड में हजारों रुपये का सामान राख हो गया। घटना के बाद बाजार के दुकानदारों में बिजली के उपकरणों और दुकानों की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी रही।
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