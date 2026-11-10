Kannauj News: शॉर्ट सर्किट से बैटरी की दुकान में लगी भीषण आग

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कस्बे निवासी अवधेश राठौर की मुख्य बाजार में बैटरी और इनवर्टर की दुकान है। दुकान पर रोजाना की तरह कामकाज चल रहा था। इसी दौरान अचानक दुकान के अंदर बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट हो गया। इससे निकली चिंगारी ने दुकान में रखे सामान को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते आग फैल गई और दुकान के अंदर से धुआं उठने लगा। दुकान में आग लगी देखकर आसपास के दुकानदार और राहगीर मौके पर पहुंच गए। आग की लपटें तेज होने के कारण शुरुआत में लोगों को अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई।इसके बाद स्थानीय लोगों ने बाल्टियों में पानी भरकर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। काफी देर तक लोग आग पर काबू पाने में जुटे रहे। मशक्कत के बाद आग बुझाई जा सकी। हालांकि तब तक दुकान में रखा काफी सामान जलकर नष्ट हो चुका था। बैटरियों और इनवर्टर के जलने से दुकानदार को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। दुकानदार अवधेश राठौर ने बताया कि अग्निकांड में हजारों रुपये का सामान राख हो गया। घटना के बाद बाजार के दुकानदारों में बिजली के उपकरणों और दुकानों की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी रही।