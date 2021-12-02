Kannauj News: लकड़ी लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, वन विभाग ने कब्जे में ली

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बारिश के कारण ब्लॉक क्षेत्र के चियासर गांव के सामने से गुजरी सड़क के बीचोंबीच नाली जैसी गहरी कटान बन गई थी। इसी में ट्रैक्टर-ट्रॉली का पहिया जाने से वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। स्थानीय ग्रामीणों ने ट्रॉली में शीशम की लकड़ी होने का दावा किया पर वन विभाग की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। वन विभाग की जांच पूरी होने के बाद ही लकड़ी की वास्तविक प्रजाति, उसके स्रोत और परिवहन से संबंधित अनुमति की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।प्रभागीय वनाधिकारी डॉ. हेमंत सेठ का कहना है कि ट्रॉली को लकड़ी समेत पकड़कर तेराजाकेट स्थित गुरसहायगंज रेंज कार्यालय में रखा गया है। ट्रॉली में अधिकांशत यूकेलिप्टस की लकड़ी होने की जानकारी मिली है। मामले की जांच कराई जा रही है। जांच की कार्रवाई पूरी होने के बाद सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।