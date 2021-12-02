Kannauj News: अवैध आतिशबाजी से लदी पिकअप पकड़ी, दो गिरफ्तार

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थाना प्रभारी शशिकांत कनौजिया उपनिरीक्षक अश्वनी कुमार तिवारी, सिपाही देवेंद्र सिंह, शिशिर कुमार, सचिन कुमार और मनोज कुमार के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान जीप अड्डा पुलिया के पास रामनगर की ओर से एक पिकअप आती दिखाई दी। पुलिस ने रोकने का इशारा किया तो चालक ने रफ्तार बढ़ाकर भागने का प्रयास किया। इस पर पुलिस टीम ने पीछा कर कुछ दूरी पर घेराबंदी कर पिकअप को रोक लिया।पूछताछ में युवकों ने पिकअप में कॉस्मेटिक का सामान लदा होने की बात कही। तलाशी लेने पर अंदर भारी मात्रा में अवैध आतिशबाजी और विस्फोटक सामग्री मिली। इसकी अनुमानित लाखों रुपये बताई गई है। पुलिस ने पिकअप समेत आतिशबाजी को कब्जे में ले लिया। पकड़े गए युवकों ने अपना नाम आलोक कुमार और गुलशन पाल निवासी रामपुर बैजू छिबरामऊ बताया। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।