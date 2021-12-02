Kannauj News: नाबालिग से छेड़छाड़ के बाद परिजन पर धमकाने का आरोप
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 12:08 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 12:08 AM IST
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कन्नौज। महिला ने बताया कि 11 जून 2026 को पड़ोसी युवक उसकी नाबालिग बेटी को सुनसान जगह पर ले गया और छेड़छाड़ व मारपीट की। बेटी के चीखने-चिल्लाने पर आरोपी ने दरांती गर्दन पर रखकर जान से मारने की धमकी दी। मामले में पुलिस ने 22 सितंबर को महिला और उसकी पुत्री के बयान दर्ज किए थे।
महिला का आरोप है कि बयान दर्ज होने के बाद 23 सितंबर से आरोपी युवक की पत्नी, पिता और 38 वर्षीय अविवाहित बहन लगातार उसके परिवार को परेशान कर रहे हैं। महिला ने बताया कि 29 सितंबर की सुबह साढ़े सात बजे जब वह मवेशियों के पास जा रही थी, तो आरोपी के परिजनों ने उसके साथ गालीगलौज और मारपीट की। धमकी दी कि तुम लोगों को मुकदमा करने लायक नहीं छोड़ेंगे। आरोप है कि घर के सामने से निकलने पर आरोपी की बहन जबरन लिपटने का प्रयास करती है और कहती है कि तुझे और तेरे पति को जेल भिजवाकर रहेंगे, तुम लोगों को गांव में नहीं रहने देंगे।
महिला ने यह भी आरोप लगाया कि एक माह पहले लगी पुरानी चोट को दिखाकर आरोपी की बहन झूठा आरोप लगाकर धमका रही है। लगातार मिल रही धमकियों से परिवार दहशत में है। पीड़ित महिला ने पुलिस अधीक्षक से मामले में निष्पक्ष जांच कर न्याय दिलाने और आरोपी के परिजनों के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है। एसपी विनोद कुमार ने बताया कि गुरसहायगंज कोतवाल ध्यानेंद्र प्रताप सिंह को मामले की जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
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महिला का आरोप है कि बयान दर्ज होने के बाद 23 सितंबर से आरोपी युवक की पत्नी, पिता और 38 वर्षीय अविवाहित बहन लगातार उसके परिवार को परेशान कर रहे हैं। महिला ने बताया कि 29 सितंबर की सुबह साढ़े सात बजे जब वह मवेशियों के पास जा रही थी, तो आरोपी के परिजनों ने उसके साथ गालीगलौज और मारपीट की। धमकी दी कि तुम लोगों को मुकदमा करने लायक नहीं छोड़ेंगे। आरोप है कि घर के सामने से निकलने पर आरोपी की बहन जबरन लिपटने का प्रयास करती है और कहती है कि तुझे और तेरे पति को जेल भिजवाकर रहेंगे, तुम लोगों को गांव में नहीं रहने देंगे।
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महिला ने यह भी आरोप लगाया कि एक माह पहले लगी पुरानी चोट को दिखाकर आरोपी की बहन झूठा आरोप लगाकर धमका रही है। लगातार मिल रही धमकियों से परिवार दहशत में है। पीड़ित महिला ने पुलिस अधीक्षक से मामले में निष्पक्ष जांच कर न्याय दिलाने और आरोपी के परिजनों के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है। एसपी विनोद कुमार ने बताया कि गुरसहायगंज कोतवाल ध्यानेंद्र प्रताप सिंह को मामले की जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
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