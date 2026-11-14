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कन्नौज में अधिवक्ता अनुज चतुर्वेदी हत्याकांड, मुख्य आरोपी की बेटी और वांछित पिता गिरफ्तार

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 14 Nov 2026 03:14 PM IST Updated Sat, 14 Nov 2026 03:14 PM IST







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कन्नौज जिले के छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र में चर्चित अधिवक्ता अनुज चतुर्वेदी हत्याकांड में पुलिस ने कार्रवाई तेज करते हुए मुख्य आरोपी की बेटी और वांछित पिता अवध बिहारी दीक्षित को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही आरोपी अमोल दीक्षित की दुकान पर छापेमारी कर 315 बोर का तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। ... और पढ़ें

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