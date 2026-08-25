Kannauj News: जलभराव से जूझ रहे ग्रामीणों का प्रदर्शन

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तालग्राम विकास खंड के ग्राम अनीभोज में स्थित तालाब उफनाने के बाद गलियों में पानी भरने से लोगों को अपने घरों तक पहुंचने के लिए घुसकर निकलना पड़ रहा है। ग्रामीण अभिनेंद कुमार, नीतीश कुमार, आलोक कुमार, अमीर सिंह, बबलू यादव, मुन्ना सिंह, छोटा आदि ग्रामीणों ने बताया कि एक माह से इस जलभराव की समस्या से ग्रामीण परेशान हैं।कई बार प्रधान से लेकर बीडीओ तक लिखित व मौखिक रूप से शिकायत कर चुके हैं। इसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। जलभराव से संक्रामक बीमारियों के फैलने की आशंका सता रही है। बीडीओ उमाशंकर साहू ने बताया कि जलभराव की समस्या के समाधान के लिए सचिव को भेजकर जांच कराकर तालाब के पानी के निकासी की व्यवस्था कराई जाएगी।