Kannauj News: जलभराव से जूझ रहे ग्रामीणों का प्रदर्शन
कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:36 PM IST
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:36 PM IST
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समधन। तालाब के पानी की निकासी के लिए नाली का निर्माण न कराए जाने से गलियों में जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई है और ग्रामीणों को जलभराव से होकर गुजरना पड़ रहा है। मंगलवार को गुस्साए ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर जलभराव से निजात दिलाने की मांग की है।
तालग्राम विकास खंड के ग्राम अनीभोज में स्थित तालाब उफनाने के बाद गलियों में पानी भरने से लोगों को अपने घरों तक पहुंचने के लिए घुसकर निकलना पड़ रहा है। ग्रामीण अभिनेंद कुमार, नीतीश कुमार, आलोक कुमार, अमीर सिंह, बबलू यादव, मुन्ना सिंह, छोटा आदि ग्रामीणों ने बताया कि एक माह से इस जलभराव की समस्या से ग्रामीण परेशान हैं।
कई बार प्रधान से लेकर बीडीओ तक लिखित व मौखिक रूप से शिकायत कर चुके हैं। इसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। जलभराव से संक्रामक बीमारियों के फैलने की आशंका सता रही है। बीडीओ उमाशंकर साहू ने बताया कि जलभराव की समस्या के समाधान के लिए सचिव को भेजकर जांच कराकर तालाब के पानी के निकासी की व्यवस्था कराई जाएगी।
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तालग्राम विकास खंड के ग्राम अनीभोज में स्थित तालाब उफनाने के बाद गलियों में पानी भरने से लोगों को अपने घरों तक पहुंचने के लिए घुसकर निकलना पड़ रहा है। ग्रामीण अभिनेंद कुमार, नीतीश कुमार, आलोक कुमार, अमीर सिंह, बबलू यादव, मुन्ना सिंह, छोटा आदि ग्रामीणों ने बताया कि एक माह से इस जलभराव की समस्या से ग्रामीण परेशान हैं।
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कई बार प्रधान से लेकर बीडीओ तक लिखित व मौखिक रूप से शिकायत कर चुके हैं। इसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। जलभराव से संक्रामक बीमारियों के फैलने की आशंका सता रही है। बीडीओ उमाशंकर साहू ने बताया कि जलभराव की समस्या के समाधान के लिए सचिव को भेजकर जांच कराकर तालाब के पानी के निकासी की व्यवस्था कराई जाएगी।
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