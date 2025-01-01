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एडीएम ने नए मतदाताओं के नाम शामिल करने के लिए फार्म-6 के आवेदन भी अपेक्षा से काफी कम मिले। निरीक्षण में खामियां मिलने पर एडीएम ने नाराजगी जताते हुए संबंधित कर्मचारियों को फटकार लगाई। उन्होंने संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों को लापरवाही बरतने वाले दोनों सहायक शिक्षकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए।वहीं, आशा कार्यकर्ता को नोटिस जारी कर कार्रवाई करने की बात कही। प्रशासन की सख्ती के बावजूद यदि बीएलओ निर्धारित जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं तो मतदाता सूची की शुद्धता पर भी सवाल उठना लाजिमी है। एडीएम ने सभी बीएलओ को घर-घर जाकर सत्यापन पूरा करने और पात्र नए मतदाताओं से फार्म-6 भरवाने के निर्देश दिए। चेतावनी दी कि आगामी निरीक्षण में भी लापरवाही मिली तो संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।औचक निरीक्षण से बढ़ी कर्मचारियों की चिंताएडीएम ने स्पष्ट किया कि मतदाता पुनरीक्षण का काम केवल कागजों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। अधिकारी लगातार बूथों का औचक निरीक्षण करेंगे। सत्यापन में लापरवाही मिलने पर जिम्मेदार कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा।नए मतदाता बनने के लिए भरे गए 24 फॉर्म-6सिकंदरपुर। पूर्व चेयरमैन रजनीकांत दुबे ने बूथ पर पहुंचकर अभियान का जायजा लिया और नए मतदाता बनने पहुंचे युवाओं का उत्साहवर्धन किया। वहीं, मालवीय नगर के सभासद मोहम्मद शाहिद अपने वार्ड के करीब 11 नए मतदाताओं को लेकर केंद्र पहुंचे और उनके फॉर्म-6 भरवाए। नगर पंचायत लिपिक रेणुका शाक्य ने बताया कि अभियान के तहत अब तक नए मतदाता बनाने के लिए 24 आवेदन फॉर्म-6 भरे जा चुके हैं। संवादबीएलओ ने बनाए 55 नए वोटखड़िनी। मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत कस्बा स्थित बूथ संख्या 39 पर क्षेत्र पंचायत सदस्य श्याम सिंह उर्फ छोटे भदौरिया ने बूथ पर पहुंचकर अपना वोट बनवाया। इस पर बीएलओ ने उन्हें मतदाता पत्र सौंपा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सही जनप्रतिनिधि का चयन करना भी राष्ट्रसेवा का हिस्सा है। इसलिए 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके सभी नागरिकों को अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराना चाहिए। संवाद