Kannauj News: 10 साल से लंबित मांगों को लेकर लेखपालों में आक्रोश

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लेखपाल संघ का कहना है कि उनका विरोध राजस्व परिषद व शासन की कार्यप्रणाली को लेकर है। आठ वर्षों से सिर्फ लेखपालों का अंतर मंडलीय स्थानांतरण नहीं हुआ है। इसके अलावा विगत दो वर्षों से लेखपालों की पदोन्नति सूची जारी नहीं हुई है और विगत 16 वर्षों से भत्ता बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। विगत वर्ष से नवनियुक्त लेखपालों का परीक्षा परिणाम घोषित न करना और स्थायीकरण न होना भी चिंता का विषय है।संघ ने आरोप लगाया कि परिषद का आदेश जारी होने के बाद भी लेखपालों को पटल सहायक और प्रभारी राजस्व निरीक्षक के कार्यों से अवमुक्त नहीं किया जा रहा है। विगत 10 वर्षों से लेखपालों को तकनीकी पद घोषित नहीं किया गया है। वहीं ग्राम सचिवालय में बिना आधारभूत सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था और भत्ता बढ़ोत्तरी के लेखपालों का रोस्टर लगाया जा रहा है।