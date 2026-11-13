Kannauj News: जनजातीय गौरव दिवस पर जुटेगा घुमंतू समाज

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समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने आयोजन की जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यक्रम में घुमंतू समाज के साथ ही सर्व समाज के लोगों को आमंत्रित किया गया है। आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना है। कार्यक्रम के माध्यम से जनजातीय एवं घुमंतू समाज के ऐतिहासिक योगदान, परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान को सामने लाने का प्रयास किया जाएगा।उन्होंने बताया कि जनजातीय गौरव दिवस समाज के उन महापुरुषों और नायकों के योगदान को याद करने का अवसर है, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता, सामाजिक उत्थान और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं, घुमंतू गौरव समागम के जरिए घुमंतू समुदाय की सामाजिक पहचान, सम्मान और विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा की जाएगी। आयोजन को लेकर स्थानीय स्तर पर व्यवस्थाएं जुटाई जा रही हैं। बोर्डिंग ग्राउंड में कार्यक्रम के लिए आवश्यक तैयारी की जा रही हैं।भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का दो दिवसीय दौराभाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी 14-15 नवंबर को दो दिवसीय दौरे पर कन्नौज आ रहे हैं। जिलाध्यक्ष वीर सिंह भदौरिया ने बताया कि 14 नवंबर को शाम पांच बजे प्रेमपुर कट पर स्वागत होगा। इसके बाद वे मृतक अधिवक्ता के परिजनों से मिलेंगे और शाम छह बजे जिला कार्यालय में संगठनात्मक बैठक लेंगे। 15 नवंबर को सुबह 10 बजे बोर्डिंग ग्राउंड में जनजाति गौरव दिवस पर घुमंतू सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में मंत्री असीम अरुण, पूर्व सांसद सुब्रत पाठक आदि मौजूद रहेंगे।