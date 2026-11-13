Kannauj News: तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार महिला की मौत

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तालग्राम थाना क्षेत्र के ग्राम रसूलाबाद निवासी कासिम (42) पत्नी हुस्ना बेगम (40) और पांच वर्षीय बेटे वारिफ के साथ बाइक से साली के घर ग्राम भड़ौसे, जरारी थाना जहानगंज फर्रुखाबाद जिले गए थे। साली जलीशा के बेटे का आकस्मिक निधन हो गया था। इसी सिलसिले में आयोजित फातिहा (चालीसवां) की रस्म में शामिल होने के बाद तीनों बाइक से घर लौट रहे थे।बताया गया कि कमालपुर गांव के सामने पहुंचते ही पीछे से आ रहे तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बाइक सवार तीनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने 108 एंबुलेंस की मदद से तीनों को सौ शैया अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद हुस्ना बेगम को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल कासिम और उनके बेटे वारिफ का उपचार चल रहा है। कोतवाल कपिल दुबे ने बताया की परिजनो ने पोस्टमार्टम करा ने के लिए इंकार कर दिया. तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।आठ बच्चों को रोता-बिलखता छोड़ गई हुस्नापरिजनों के मुताबिक कासिम तालग्राम स्थित नीरज कोल्ड स्टोरेज में मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। हुस्ना बेगम अपने पीछे छह बेटे आकिब, साकिब, सारिफ, तालिफ, तारिव और वारिफ तथा दो बेटियां इलमा और साबरीन को छोड़ गई हैं। हादसे में मां की मौत और पिता-भाई के घायल होने से बच्चों और परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।