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कन्नौज में अधिवक्ता हत्याकांड के आरोपी कांग्रेस नेता अमोल दीक्षित के मकान पर चला बुलडोजर

Himanshu Awasthi

Updated Fri, 13 Nov 2026 01:01 PM IST Updated Fri, 13 Nov 2026 01:01 PM IST

कन्नौज के छिबरामऊ में अधिवक्ता अनुज चतुर्वेदी हत्याकांड के आरोपी कांग्रेस नेता अमोल दीक्षित के मकान पर शुक्रवार को प्रशासन और नगर पालिका का बुलडोजर चला। प्रशासनिक अधिकारियों ने अवैध निर्माण का हवाला देते हुए मोहल्ला इब्राहिम गंज पड़ाव स्थित इस भवन के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी है। ... और पढ़ें

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