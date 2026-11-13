कन्नौज अधिवक्ता हत्याकांड: आरोपी के मकान पर चला बुलडोजर, अवैध निर्माण का हवाला, कांग्रेस नेता का मकान ध्वस्त

कन्नौज जिले के छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र में अधिवक्ता अनुज चतुर्वेदी हत्याकांड के आरोपी कांग्रेस नेता अमोल दीक्षित के मकान को गिराने की कार्रवाई शुरू हो गई है। शुक्रवार को प्रशासन और नगर पालिका की टीम बुलडोजर लेकर मोहल्ला इब्राहिम गंज पड़ाव पहुंची।

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टीम ने मौके पर पहुंचते ही मकान के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी। बताया गया कि अमोल दीक्षित का यह मकान अवैध तरीके से बनाया गया है। इसी आधार पर प्रशासन की ओर से मकान गिराने की कार्रवाई की जा रही है। बुलडोजर पहुंचते ही मोहल्ले में हलचल मच गई।