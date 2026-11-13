कन्नौज अधिवक्ता हत्याकांड: आरोपी के मकान पर चला बुलडोजर, अवैध निर्माण का हवाला, कांग्रेस नेता का मकान ध्वस्त
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कन्नौज Published by: Himanshu Awasthi Updated Fri, 13 Nov 2026 01:01 PM IST
सार
Kannauj News: अधिवक्ता अनुज चतुर्वेदी हत्याकांड के आरोपी कांग्रेस नेता अमोल दीक्षित के मकान पर शुक्रवार को प्रशासन और नगर पालिका का बुलडोजर चला। प्रशासनिक अधिकारियों ने अवैध निर्माण का हवाला देते हुए मोहल्ला इब्राहिम गंज पड़ाव स्थित इस भवन के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी है।
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विस्तार
कन्नौज जिले के छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र में अधिवक्ता अनुज चतुर्वेदी हत्याकांड के आरोपी कांग्रेस नेता अमोल दीक्षित के मकान को गिराने की कार्रवाई शुरू हो गई है। शुक्रवार को प्रशासन और नगर पालिका की टीम बुलडोजर लेकर मोहल्ला इब्राहिम गंज पड़ाव पहुंची।
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टीम ने मौके पर पहुंचते ही मकान के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी। बताया गया कि अमोल दीक्षित का यह मकान अवैध तरीके से बनाया गया है। इसी आधार पर प्रशासन की ओर से मकान गिराने की कार्रवाई की जा रही है। बुलडोजर पहुंचते ही मोहल्ले में हलचल मच गई।
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कांग्रेस नेता अमोल दीक्षित हैं आरोपी
मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों और नगर पालिका की टीम की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण का काम शुरू कराया गया। गौरतलब है कि अधिवक्ता अनुज चतुर्वेदी हत्याकांड में कांग्रेस नेता अमोल दीक्षित आरोपी हैं। अब इस मामले से जुड़े आरोपी के मकान पर प्रशासन की कार्रवाई चर्चा का विषय बनी हुई है।