Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kannauj News ›   Married woman accused of murder for not fulfilling dowry demands

Kannauj News: दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता की हत्या का आरोप

Fri, 13 Nov 2026 11:30 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 11:30 PM IST
विज्ञापन
Married woman accused of murder for not fulfilling dowry demands
ठठिया। दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को पीट कर फंदे पर लटकाने का आरोप लगाते हुए मृतका के भाई ने शुक्रवार को छह ससुरालीजनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन




ग्राम निस्तौली निवासी जमशाद ने तहरीर में बताया कि उसकी बहन सहाना बेगम की शादी रूरा गांव में हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुरालीजन दहेज के रूप में एक सोने की चेन और दो लाख रुपये की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर बहन को आए दिन प्रताड़ित करने लगे। आरोप है कि तीन अक्तूबर की शाम ससुरालीजनों ने सहाना बेगम की पिटाई की और उसे फंदे पर लटका दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।
विज्ञापन

पुलिस ने तहरीर पर सलामुद्दीन उर्फ सहीम, सुहाना बेगम, तरन्नू, रजिया बेगम, क्यूम और शकीला के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और विवाहिता की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। इनमें पांच आरोपी रूरा गांव के निवासी हैं, जबकि एक आरोपी गुरसहायगंज थाना क्षेत्र के सौसरापुर गांव की रहने वाली है। थाना प्रभारी संजीव कुमार ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed