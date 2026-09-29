Kannauj News: शादीशुदा युवक पर दूसरी महिला को शादी का झांसा देने का आरोप

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फर्रुखाबाद जनपद के थाना कमालगंज क्षेत्र के गांव खुदागंज निवासी युवक टेंपो चलाता है। आरोप है कि युवक पहले से शादीशुदा होने के बावजूद करीब आठ वर्ष पूर्व मैनपुरी जनपद की एक महिला के संपर्क में आया। इसके बाद उसने महिला को शादी का झांसा दिया और उसके साथ रहने लगा। महिला का आरोप है कि युवक पिछले आठ वर्षों से शादी करने का भरोसा देकर उसके साथ संबंध बनाए हुए था, लेकिन शादी नहीं की। पीड़िता के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से युवक का संपर्क एक तीसरी महिला से हो गया। इसकी जानकारी होने पर उसने युवक से विरोध जताया। सोमवार को युवक तीसरी महिला के साथ टेंपो में जा रहा था। इसी दौरान मामले की जानकारी मिलने पर दूसरी महिला मौके पर पहुंच गई और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को पकड़ कर कोतवाली पहुंचाया। कोतवाल ध्यानेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि शिकायती पत्र के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

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गुरसहायगंज। एक महिला से शादी करने के बाद नगर में रह रही दूसरी महिला के साथ करीब आठ वर्ष से रह रहे युवक को तीसरी महिला के साथ टैक्सी में पकड़ लिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस युवक को कोतवाली ले आई। दूसरी महिला ने शिकायती पत्र देकर युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।