फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kannauj News ›   Manufacturing and expiry date slips missing from sweet shops

Kannauj News: मिठाइयों की दुकानों से गायब निर्माण और एक्सपायरी डेट स्लिप

Tue, 03 Nov 2026 12:21 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 12:21 AM IST
विज्ञापन
Manufacturing and expiry date slips missing from sweet shops
तालग्राम। त्योहारी सीजन में गांव से शहर तक मिठाई की दुकानें बढ़ रही हैं। हालांकि, ग्राहकों को बेची जा रही मिठाइयों की गुणवत्ता और उपयोग की अंतिम तिथि की जानकारी नहीं मिल पा रही है। शासन के निर्देशों के बावजूद अधिकांश दुकानों पर निर्माण और उपयोग की अंतिम तिथि की स्लिप नहीं लगाई जा रही है।
विज्ञापन


ग्राहक रितेश कनौजिया, तेजराम और प्रदीप कुमार ने बताया कि स्लिप न होने से मिठाई बनने का समय और उसकी एक्सपायरी का पता नहीं चलती। मिठाई कारीगर बृजेश कुमार के अनुसार, मिल्क केक उचित तापमान पर सात से 15 दिनों तक सुरक्षित रह सकता है। पैकेट खोलने के बाद इसे दो दिन के भीतर इस्तेमाल करना बेहतर है। मिठाई की सुरक्षित अवधि उसके रखरखाव पर भी निर्भर करती है। डिप्टी सीएमओ डॉ इरसाद सिद्दीकी ने बताया कि फफूंद या सड़न लगी मिठाई खाने से खाद्य विषाक्तता हो सकती है। इससे पेट खराब होने और बुखार जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed