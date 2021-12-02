Kannauj News: प्रेमी का दावा... इंदौर मिलने गई थी छात्रा, दोनों ने साथ खाई थी चूहामार दवा

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पुलिस के मुताबिक, राहुल ने बताया कि उसका स्नातक की छात्रा से करीब डेढ़ साल से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। 18 सितंबर को वह उससे मिलने इंदौर आ गई थी। इसके बाद वह अपने बहनोई मोनू और भांजे हर्षित के साथ छात्रा को लेकर इंदौर से कन्नौज लौट रहा था। इटावा के पास उसने और युवती ने साथ में चूहामार दवा खा ली। आरोपी मोनू ने भी इस बात की पुष्टि की है। पोस्टमार्टम में भी छात्रा के जहरीला पदार्थ खाने की पुष्टि हुई है।पहले गुगरापुर सीएचसी में कराया इलाज फिर ले गए घरपुलिस का दावा है कि परिजन पहले छात्रा को गुगरापुर सीएचसी ले आए। यहां हालत में सुधार होने पर घर लेकर चले गए थे। सोमवार को तबीयत बिगड़ने पर जिला अस्पताल ले गए। यहां से राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।सवाल... जो माैत से पहले छोड़ गई छात्राफिर छात्रा ने आरोपी, उसके बहनोई और भांजे पर अपहरण करने का आरोप क्यों लगायाएटा में चूहामार दवा खिलाने की बात क्यों कहीअगर छिबरामऊ में आरोपी और छात्रा थे तो बहनोई और भांजे कहां गएवर्जनजांच में अपहरण कर चूहामार दवा खिलाने का आरोप निराधार निकला है। छिबरामऊ से छात्रा को उसके परिजन ले गए। इसका वीडियो भी है। आरोपी राहुल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अभिरक्षा में उसका इलाज चल रहा है। छात्रा के वीडियो की जांच की जाएगी। फिर उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।- विनोद कुमार, एसपी